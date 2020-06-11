Президенту Украины выписали штраф за нарушение карантина

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кофейню в Хмельницком.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф. Об этом он рассказал во время общения со СМИ в Чернигове, сообщает корреспондент Укринформ.

“Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали”, – обратился он к журналистам в начале подхода к прессе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кофейню в Хмельницком. Вместе с Зеленским за одним столиком внутри кафе были по меньшей мере еще пять человек, в том числе первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырем посетителям одновременно.

Источник: govori.tv