Президенту Украины выписали штраф за нарушение карантина

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кофейню в Хмельницком.
Президент Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф. Об этом он рассказал во время общения со СМИ в Чернигове, сообщает корреспондент Укринформ.
“Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали”, – обратился он к журналистам в начале подхода к прессе.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кофейню в Хмельницком. Вместе с Зеленским за одним столиком внутри кафе были по меньшей мере еще пять человек, в том числе первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырем посетителям одновременно.
Источник: govori.tv
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