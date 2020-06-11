В Узбекистане за ночь выявили 72 новых случая коронавируса. Всего 4695

В настоящее время в стране вылечились 3532 пациента, а уровень выздоровления составляет 76%.

По состоянию на 10:00 11 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4695 (+72).

По данным Минздрава, 20 новых случаев было выявлено среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 18 в Навоийской области, по 3 в Ташкентской и Наманганской областях, а также у 28 работников иностранных предприятий, действующих в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

В настоящее время в стране вылечились 3532 пациента, а уровень выздоровления составляет 76%.

Источник: centralasia.media