В Бурунди скончался президент Пьер Нкурунзиза, он правил 15 лет

В Бурунди скончался 55-летний президент Пьер Нкурунзиза.

Причиной смерти назван сердечный приступ. Нкурунзиза 15 лет возглавлял одно из самых слаборазвитых государств мира с населением в девять миллионов человек. Он неоднократно заявлял, что правит по воле Бога. В минувшую субботу президент почувствовал себя плохо, был доставлен в клинику, где скончался в понедельник.

Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками. Однако в 2015 году Нкурунзиза объявил о намерении идти на третий срок, поскольку на первый срок был избран парламентом, а не всеми гражданами. В стране поднялась волна недовольства, армия попыталась свергнуть президента, но все выступления оппонентов были подавлены, погибли около 1200 человек, а 200 тысяч бежали в соседние страны, сообщила Би-би-си.

В 2018 году президент Бурунди изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет. Он мог бы баллотироваться вновь, но заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул "верховного вождя патриотизма". По его замыслу, будущие власти были бы обязаны консультироваться с ним по вопросам "патриотичности" или "непатриотичности" тех или иных планов или мероприятий.

В разгар пандемии - 20 мая нынешнего года - в Бурунди прошли президентские выборы, на них одержал победу выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.

Источник: Азаттык