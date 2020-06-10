В Иране приговорили к смертной казни обвиняемого в смерти генерала Касема Сулеймани

Иранские власти приговорили к смертной казни обвиняемого в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года.
По версии следствия, осуждённый сотрудничал с американской и израильской разведками и предоставил им данные о местонахождении военного.
Командующий спецподразделением “Аль-Кудс” Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский “Боинг-737” Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Сегодня Тегеран сообщил о задержании шестерых человек по делу о сбитом по ошибке украинском лайнере.
Источник: “Служба новостей Центральной Азии”
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