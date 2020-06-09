Город Нурсултан переименуют обратно в Астану

Однако для того, чтобы решение было закреплено, необходимо снова внести изменения в Конституцию.
Об этом сообщил представитель министерства Касымхан Нурдаулетов, в эксклюзивном интервью газете “Нурсултанский просвет”.
“Это правильное и взвешенное решение. Мы знаем, сколько труда, энергии вложено в Астану. Представьте, что Астана – это бывший областной центр, Целиноград, Акмола. А сегодня Астана – это один из признанных международных центров, один из очень красивых и развитых городов Евразии. Все это произошло благодаря его (Нурсултана Назарбаева – Прим. автора) политической воле, поэтому решение Касыма-Жомарта Кемелевеча (Токаева, нового президента Казахстана) вернуть историческое полюбившееся всем название города – очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем. Поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением”, – сказал Нурмурдаулетов в кулуарах после совместного заседания палат парламента. На уточняющий вопрос журналистов, принято ли это решение, Нурмурдаулетов ответил утвердительно. Однако для того, чтобы решение было закреплено, необходимо снова внести изменения в Конституцию.
Источник: fishki.net
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