КНДР обрывает связь с Южной Кореей

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил заморозить контакты и совместные проекты с Сеулом, если агитация не прекратится.
Власти КНДР приняли решение заблокировать все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок, пишет ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи», - говорится в сообщении. Участники совещания по южнокорейским делам обсудили поэтапный план действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, и в первую очередь дали указание полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом, пишет служба.
На прошлой неделе Пхеньян пригрозил заморозить контакты и совместные проекты с Сеулом, если агитация не прекратится. После этого министерство объединения Южной Кореи потребовало от активистов прекратить отправлять в КНДР пропагандистские листовки.
В ночь на вторник в министерстве сообщили, что КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула в межкорейском офисе связи в городе Кэсон на границе двух стран, а также по военным каналам. Связаться с Пхеньяном по резервным линиям, которые предназначены для предотвращения вооруженных инцидентов на границе, также не удалось.
Источник: centralasia.media
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