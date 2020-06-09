В Ташкенте за ночь выявили 8 новых случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 9 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4448 (+8).
Все новые случаи были выявлены в Ташкенте. Эпидемиологические расследования по ним продолжаются, - сообщил Минздрав.
В настоящее время в стране вылечились 3357 человек, инфицированных коронавирусом, 1073 пациента проходят лечение, 8 из них находятся в тяжёлом состоянии, 1 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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