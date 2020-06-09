Трамп заявил, что власти США не будут упразднять полицию или урезать ее финансирование

Власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.
«У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения полиции финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но 99% из них - отличные люди», - сказал глава Белого дома.
Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.
ТАСС пишет, что демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.
Источник: Кабар
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