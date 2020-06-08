В Вашингтоне, Лондоне, Берлине прошли многотысячные протесты

В европейских городах подобные массовые манифестации уже завершились или завершаются.

В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов проводят акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия. В европейских городах подобные массовые манифестации уже завершились или завершаются.

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг “Жизни чернокожих имеют значение”.

Вечером 6 июня в городах Германии – Берлине, Франкфурт-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Бонне в “молчаливых демонстрациях” участвовали более 57 тысяч жителей.

В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать.

В Австралии на улицы Брисбена, Мельбурна и Сиднея вышли тысячи человек в память о погибшем 25 мая в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде и чтобы обратить внимание на притеснения полицией австралийских аборигенов.

Полиция в Брисбене раздавала участникам маски и средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешении марша – за 15 минут до его начала.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”