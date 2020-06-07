Бразилия вышла на третье место по числу жертв коронавируса

Общее количество зараженных в стране по данным университета составляет 645 771 человека.
В Бразилии всего за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 35 026 человек, из них за последние сутки — 904, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, Бразилия обогнала Италию по числу жертв вируса и поднялась на третье место после США (109,7 тыс.) и Великобритании (40,5 тыс.).
Общее количество зараженных в стране по данным университета составляет 645 771 человека.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений.
Источник: centralasia.media
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