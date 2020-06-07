Бразилия вышла на третье место по числу жертв коронавируса

Общее количество зараженных в стране по данным университета составляет 645 771 человека.

В Бразилии всего за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 35 026 человек, из них за последние сутки — 904, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, Бразилия обогнала Италию по числу жертв вируса и поднялась на третье место после США (109,7 тыс.) и Великобритании (40,5 тыс.).

Общее количество зараженных в стране по данным университета составляет 645 771 человека.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений.

Источник: centralasia.media