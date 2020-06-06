Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть карантин в стране

«Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство», - подчеркнула Харрис.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений, передает Интерфакс.
На пресс-конференции в Женеве она, отвечая на вопрос об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.
«Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство», - подчеркнула Харрис.
Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть «партизанской политической организацией».
Президент считает, что коронавирус не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии коронавирус выявлен у 614,9 тыс. человек, скончались более 34 тыс. пациентов.
Ранее исследователи университета Вашингтона, заявляли, что общее число умерших в стране может увеличиться до 125 000 к началу августа.
Источник: centralasia.media
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