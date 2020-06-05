Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 450 тысяч человек

Всего в России на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 235 (37,1%).

Всего в России на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 12 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 317 тыс. человек.

Источник: centralasia.media