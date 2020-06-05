В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 30 тысяч человек

Также за сутки от вируса скончались 1473 человека.
За сутки в Бразилии зарегистрированы 30 925 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Также за сутки от вируса скончались 1473 человека.
Общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 614 941 случая, выздоровели около 255 тыс. пациентов, скончались 34 021 человек.
Ученые предупреждают, что в Бразилии число умерших в августе этого года может увеличиться до 125 тысяч человек.
Источник: centralasia.media
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