Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,5 млн человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 6 миллионов 511 тысяч 713 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 851 тысяча 520 человек, следом идут Бразилия – 584 тысячи 16, Россия – 431 тысяча 715, Великобритания – 281 тысяча 270, Испания – 240 тысяч 326, Италия – 233 тысячи 836, Индия – 216 тысяч 919.
Жертвами коронавируса в мире стали 386 тысяч 73 человека. В США умерли 107 тысяч 175 человек, Великобритании – 39 тысяч 811, Италии — 33 тысячи 601, Бразилии – 32 тысячи 548, Франции — 29 тысяч 24, Испании – 27 тысяч 128.
По Кыргызстану на утро 4 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 1899, жертв COVID-19 — 20, выздоровевших 1292.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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