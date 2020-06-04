Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси

Вчера Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, сообщает Белта.
Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
На пост первого вице-премьера пришел посол Беларуси в Китае Николай Снопков, председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель, заместителем премьер-министра — Александр Субботин, министром информации Беларуси — Игорь Луцкий, министром архитектуры и строительства — Руслан Пархамович, министром промышленности — Петр Пархомчик, министром финансов — Юрий Селиверстов.
Вчера Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
3 июня предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у президента. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Источник: centralasia.media
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