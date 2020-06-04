Токаев запретил использовать в Казахстане формулировку “русская диаспора”

Многие русские имена, заметил Токаев, “золотыми буквами” вписаны в историю страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня в интервью “Комсомольской правде” заявил, что запретил идеологам использовать формулировку “русская диаспора”.

Все казахстанцы, заявил Токаев, независимо от этнического происхождения, считают себя единой нацией, и поэтому в стране нет понятия “национальное меньшинство”.

“Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку “русская диаспора в Казахстане”. Я предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению”, – сказал он.

Многие русские имена, заметил Токаев, “золотыми буквами” вписаны в историю страны.

Население Казахстана составляет 18,6 млн человек, более 3,5 миллиона составляют русские, их доля достигает почти 19%. В последние годы отмечается отток граждан из Казахстана в страны СНГ, в основном этнических русских. Причинами эксперты называют как экономические, так и социальные и политические факторы, в том числе рост казахского национализма.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”