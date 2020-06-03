В Узбекистане общее число случаев COVID-19 достигло 3 тыс. 769

По ее данным, из новых случаев 7 выявлено в Ташкентской области, 2 — в Сырдарьинской.

По состоянию на 3 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 3 тыс. 769, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.

По ее данным, из новых случаев 7 выявлено в Ташкентской области, 2 — в Сырдарьинской.

В Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако с 1 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина – «красный» (высокий), «желтый» (средний) и «зеленый» (низкий).

Во всех регионах страны продолжают действовать ограничения и правила карантинных мер. Остается также под запретом поездки между областями на личных автомобилях.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 2 тыс. 908 человек, скончались - 15. Лечение проходит свыше 810 пациентов. Из них у 10 человека положение тяжёлое, у одного – крайне тяжёлое.

Источник: Кабар