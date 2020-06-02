В России за сутки выявили около 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлены 8863 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом 2 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 715 (41,9%).
Всего в России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 11,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 228,5 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.
Источник: centralasia.media
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