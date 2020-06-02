Трамп грозит положить конец беспорядкам с помощью военной силы

Протесты продолжаются в нескольких американских городах и распространились на другие страны, такие как Германия, Великобритания, Канада и Бразилия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить протесты, сопровождающиеся мародерством и насилием, которые вспыхнулли после смерти безоружного афроамериканца, задержанного полицией.
Трамп обещает развернуть военных, если губернаторы штатов не последуют его рекомендациям привлечь в достаточном количестве силы Национальной гвардии, чтобы обеспечить их «доминирование на улицах» страны. Президент США может мобилизовать войска с помощью закона времен Гражданской войны «О восстании», который позволяет использовать ресурсы военнослужащих в крайних случаях. Такие мобилизации войск чаще всего применялись для помощи американцам после стихийных бедствий, однако они происходят в координации с государственными и местными чиновниками. Трамп также выразил сожаление по поводу фактов вандализма, произошедших 31 мая в Вашингтоне и других частях страны.
Протесты, проходящие из-за смерти 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания белым полицейским в Миннеаполисе, штат Миннесота, переросли в беспорядки с насильственными действиями и мародерством. События развернулись после вскрытия тела по запросу семьи Флойда, которое подтвердило, что причиной смерти стала асфиксия от давления на шею и спину мужчины.
Протесты продолжаются в нескольких американских городах и распространились на другие страны, такие как Германия, Великобритания, Канада и Бразилия.
Мир наблюдает за развитием событий в США. Иран и Китай раскритиковали действия властей США по реагированию на насильственные действия со стороны протестующих. Государственное телевидение Ирана неоднократно показывало кадры беспорядков в США, а представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал американские власти «остановить насилие по отношению к собственному народу» на конференции 1 июня. Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь выразил надежду, что «США будут защищать и гарантировать законные права этнических меньшинств».
Источник: Азаттык
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