В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Об этом сообщает РИА Новости. Внимание мародеров привлекли магазины спорттоваров, бытовой техники, а также ювелирные. Всего жители столицы вынесли товары из более чем 10 торговых точек.
Небольшие группы демонстрантов, которые остались ночью на улицах, нарушили режим комендантского часа, введенный в городе.
Для прекращения беспорядков в район были направлены многочисленные отряды полиции.
В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На записи видно, как часть грабителей скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался.
Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
Источник: РИА Новости
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