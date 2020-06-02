Российскую вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах

В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. Речь идет о вакцине, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

На базе этого института будут проходит клинические испытания. Для них отобраны 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. Подготовка к испытаниям начнется 3 июня.

Завершить клинические испытания вакцины планируется до конца июля.

Источник: Элгезит