Президента США Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Трамп спускался в бункер вечером, 29 мая, и пробыл там около часа.

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере, когда возле Белого дома начались протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили источники The New York Times и CNN.

Трамп спускался в бункер вечером, 29 мая, и пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон. Решение отправить президента и его семью в убежище приняла Секретная служба.

Как отмечает The New York Times, вице-президент США Дик Чейни был доставлен в бункер 11 сентября 2001 года, когда власти опасались, что один из угнанных «Аль-Каедой» самолетов будет направлен в Белый дом. С тех первых дней войны с терроризмом бункер практически не использовался, если использовался вообще. (англ. яз.).…>

Напомним, что в США с 25 мая проходят массовые протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими, один из которых не меньше пяти минут прижимал его шею ногой к земле. Флойд жаловался, что не может дышать, а вскоре после задержания умер.

Протесты начались в Миннеаполисе, позднее переросли в погромы и перекинулись на другие города. В ряде из них был объявлен комендантский час и введены войска Нацгвардии. 29 мая протесты и столкновения с полицией начались в Вашингтоне возле Белого дома.

Источник: reporter.kg