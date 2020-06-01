Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

В видеообращении Пашинян рассказал, что, хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус.

«Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что помимо него самого заразилась и вся его семья. Они все переносят болезнь без симптомов и с нормальной температурой.

“Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства”, – сказал глава армянского правительства.

Пашинян предположил, что вероятнее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний.

“Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус”, – рассказал армянский премьер.

Источник: ru.reporter.kg