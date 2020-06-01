Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Глава правительства Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом.

Об этом он сообщил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook. По его словам, симптомов болезни у него пока нет. Но отметил, что они могут появиться.

Пашинян признался, что переживает сейчас из-за того, что может заразить людей старшего возраста. «Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — добавил он.

Пашинян сказал, что решил сдать тест на коронавирус, так как собирался посетить военные части. Все члены его семьи также самоизолировались.

Премьер-министр предположил, что заразился вирусом во время рабочего совещания. «Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства», — констатировал Пашинян.

По последним данным, в Армении зафиксировали 9,2 тысячи зараженных. Жертвами инфекции стал 131 человек, выздоровели — 3,3 тысячи человек.

С 25 мая в Армении ввели обязательное ношение масок. Кроме того, запретили собираться группами больше пяти человек. До 13 июня в стране будет действовать режим ЧП.

Источник: Элгезит