Премьер Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Глава правительства Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом.
Об этом он сообщил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook. По его словам, симптомов болезни у него пока нет. Но отметил, что они могут появиться.
Пашинян признался, что переживает сейчас из-за того, что может заразить людей старшего возраста. «Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — добавил он.
Пашинян сказал, что решил сдать тест на коронавирус, так как собирался посетить военные части. Все члены его семьи также самоизолировались.
Премьер-министр предположил, что заразился вирусом во время рабочего совещания. «Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства», — констатировал Пашинян.
По последним данным, в Армении зафиксировали 9,2 тысячи зараженных. Жертвами инфекции стал 131 человек, выздоровели — 3,3 тысячи человек.
С 25 мая в Армении ввели обязательное ношение масок. Кроме того, запретили собираться группами больше пяти человек. До 13 июня в стране будет действовать режим ЧП.
Источник: Элгезит
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