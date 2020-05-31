Беспорядки в США охватили 30 городов: Убит полицейский, горят машины.

Бишкек, “Саясат.kg”. Беспорядки и протестные акции, вспыхнувшие в США после убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе, не стихают четвертый день подряд и охватили уже 30 американских городов, сообщает Bloomberg.

В Миннеаполис перебросили силы нацгвардии и ввели комендантский час, но несмотря на это, около 500 демонстрантов снова собрались у здания избиркома, подожгли расположенный рядом банк и здание почты. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

В Атланте протестующие двинулись к корпункту CNN, поджигая полицейские машины и разбивая окна в здании телецентра.

В Окленде (штат Калифорния) работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на субботу в ходе протестов, собравших 7,5 тысячи человек. Как сообщили в полиции СNN, огнестрельные ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, один из которых позже умер.

В Нью-Йорке тысячи протестующих заполнили улицы возле арены Barclays Center. Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для их разгона. Участники акции пытались блокировать передвижении машин полиции, вставая на их пути.

Мэр Нью-Йорка Билл де Бласоп заявил, что единственной целью сейчас является «деэскалация ситуации и возвращение людей домой целыми и невредимыми». «Мы никогда не должны увидеть повторения ночи, как эта», - сказал он.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Все четверо полицейских, участвовавших в его задержании, уволены. Одному из них, Дереку Шовину, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он задержан.