Вирус придумали СМИ. Скандалы президента Бразилии

Бишкек, “Саясат.kg”. Почему крупнейшие бразильские медиа приняли решение байкотировать освещение деятельности президента страны Жаира Болсонару?
Жаира Болсонару – президента Бразилии часто сравнивают с Дональдом Трампом. Они действительно очень похожи своими взгялдами, выходками и скандалами. Оба долгое время отрицали опасность коронавируса, что привело к тому, что их страны сейчас больше всех в мире страдают от пандемии. Оба воюют с медиа и социальными сетями.
Но Болсонару в своей войне, похоже, даже зашел дальше Трампа. Пока лидер Белого Дома спорит в Twitter c руководством соцсети о цензуре, бразильский президент нарвался на прямой бойкот. Во всем виноваты СМИ
Болсонару даже заявлял, что коронавирус придумали СМИ. А недавно в Сеть попало видео, в котором президент и его сторонники называют журналистов крысами, сукиными детьми, вымогателями и предателями. После этого сразу несколько медиакомпаний заявили, что не будут отправлять журналистов на встречи с президентом и на правительственные брифинги.
Среди тех, кто пошел на бойкот телеканалы Globo и Band, радиостанция CBN, сайты G1 и Metrópoles, а также три главные газеты страны — Valor Econômico, O Globo и Folha de São Paulo.
А бразильская полиция, тем временем, начала рейды и обыски (в домах самых ярых онлайн-сторонников президента Болсонару в рамках расследования дела о публикации и продвижении фейковых новостей. Один из подозреваемых — сын президента.
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