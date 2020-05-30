До 10 382 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 89 (4,8%),
город Шымкент – 51 (6,7%),
Атырауская область – 44 (4,5%),
Карагандинская область – 41 (5,2%),
город Алматы – 37 (1,5%),
Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%), Актюбинская область – 34 (11,2%),
Костанайская область – 29 (21,3%),
Алматинская область – 23 (7,1%),
Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%), Кызылординская область – 16 (4,8%),
Туркестанская область – 10 (2,8%),
Павлодарская область – 8 (4,1%),
Мангистауская область – 7 (3,2%),
Жамбылская область – 5 (1,4%),
Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).
Всего в стране выявлено 10 382 заболевших.
Источник: Кабар
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