До 10 382 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 89 (4,8%),

город Шымкент – 51 (6,7%),

Атырауская область – 44 (4,5%),

Карагандинская область – 41 (5,2%),

город Алматы – 37 (1,5%),

Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%), Актюбинская область – 34 (11,2%),

Костанайская область – 29 (21,3%),

Алматинская область – 23 (7,1%),

Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%), Кызылординская область – 16 (4,8%),

Туркестанская область – 10 (2,8%),

Павлодарская область – 8 (4,1%),

Мангистауская область – 7 (3,2%),

Жамбылская область – 5 (1,4%),

Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).

Всего в стране выявлено 10 382 заболевших.

Источник: Кабар