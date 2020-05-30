США разрывают отношения с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает Bloomberg. По его словам, деньги, которые США направляли в ВОЗ, Вашингтон перенаправит в другие организации. Глава Белого дома отметил, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы. Президент также подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ «несмотря на то, что платит только $40 миллионов в год», тогда как США — $450 миллионов ежегодно».





Также Трамп поручил администрации США начать отмену исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Он отметил, что Китай не сдержал свое обещание об обеспечении автономии Гонконга. Глава Белого дома добавил, что США намерены ввести санкции в отношении официальных лиц Китая и Гонконга, которые подрывают автономию последнего.

В апреле Трамп объявил о том, что США приостанавливают уплату взносов в ВОЗ. Страна ежегодно давала организации около $400 миллионов, это 15 процентов всего ее бюджета. В 2020 году Вашингтон успел выплатить ВОЗ $58 миллионов. 19 мая глава Белого дома дал Всемирной организации здравоохранения 30 дней на проведение реформ, а потом пообещал полностью прекратить финансирование.

Президент США считает, что организация долгое время игнорировала вспышку коронавируса в Ухани. Не отреагировала ВОЗ, по его мнению, и на доклад тайваньских властей, которые говорили, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Источник: Элгезит