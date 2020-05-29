(Фото) Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавируса

Соответствующий документ был подписан в пятницу, 29 мая.

Председатель правительства России Михаил Мишустин пописал указ о включении СМИ в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавируса.

Таким образом, отечественные издания получили полугодовой мораторий на платежи по аренде и отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС.

На сегодняшний день в России от коронавируса скончались 4142 человека. Вылечились – более 150 тысяч, а заболели – 379 тысяч.

Источник: sovsport.ru