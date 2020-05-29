(Фото) Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавируса

Соответствующий документ был подписан в пятницу, 29 мая.
Председатель правительства России Михаил Мишустин пописал указ о включении СМИ в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавируса.
Таким образом, отечественные издания получили полугодовой мораторий на платежи по аренде и отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС.
На сегодняшний день в России от коронавируса скончались 4142 человека. Вылечились – более 150 тысяч, а заболели – 379 тысяч.
Источник: sovsport.ru
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