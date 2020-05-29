Мэр японского города объявил о второй волне коронавируса

Всего в Японии к настоящему моменту выявили 17 тысяч 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровело 14 тысяч 801 человек.
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси объявил, что на фоне второй волны заражений коронавирусной инфекцией в регионе вновь закрываются городские объекты, в частности музеи, кинотеатры, библиотеки, и отменяются мероприятия, пишет РИА Новости.
«Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
Китахаси также подчеркнул, что специалистам дано указание тщательно отследить пути распространения инфекции и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые находились в контакте с заразившимися.
Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в Китакюсю с 31 мая по 18 июня будут вновь закрыты 119 городских объектов, таких как библиотеки, музеи, выставочные залы, кинотеатры и так далее, а также отменены все мероприятия по линии города. Мэр также обратился к владельцам заведений с просьбой посодействовать предпринимаемым мерам и отказаться от проведения частных мероприятий. Учеба в младшей и средней школах будет ограничена лишь первой половиной дня.
За последние шесть дней в Китакюсю были подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом в почти половине случаев источник остается неизвестен. В городе подтверждены два очага в больницах и еще один — в школе.
Всего в Японии к настоящему моменту выявили 17 тысяч 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровело 14 тысяч 801 человек.
Источник: Элгезит
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