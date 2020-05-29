Коронавирус, скорее всего, станет сезонным, заявил эксперт

Он отметил, что сейчас нужно создать иммунную прослойку населения.
Коронавирус в будущем, скорее всего, станет сезонным заболеванием и будет приходить в конце осени и ранней весной, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп. Так как для него комфортная температура пять-десять градусов, то, вероятно, он будет в конце осени и ранней весной", — рассказал РИА Новости Тимаков.
Он отметил, что сейчас нужно создать иммунную прослойку населения. Меры по борьбе с инфекцией, которые были приняты в России, направлены на то, чтобы растянуть по времени заболеваемость, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и не получить высокую смертность, пояснил Тимаков.
По его словам, пока в России по сравнению с другими странами благоприятный сценарий развития ситуации с коронавирусом, у населения постепенно вырабатывается иммунитет и при этом нет большой смертности.
Источник: Кабар
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