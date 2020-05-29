Дональд Трамп подписал указ, регулирующий деятельность соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который грозит социальным сетям и владеющим ими компаниям жесткими санкциями, если они будут замечены в проявлении политической цензуры, сообщает Business Insider.

«Сегодня мы защитим свободу слова от одной из величайших опасностей», — заявил Трамп на встрече с журналистами перед подписанием документа.

Такое решение было принято американским президентом спустя два дня после его конфликта с Twitter — модераторы платформы пометили две его публикации как «недостоверные». В них шла речь о голосовании с помощью почты из-за пандемии коронавируса — Дональд Трамп утверждал, что такие выборы нельзя считать честными, так как голосование по почте легко сфальсифицировать.

Эти посты президента были помечены специальным знаком, отсылающим пользователей на отдельную страницу — на ней говорится, что никаких доказательств угрозы выборам при голосовании с помощью почты нет. При этом сами публикации остались в Twitter — от других постов их отличает только особая отметка.

Эти меры со стороны платформы возмутили Дональда Трампа, что привело к появлению нового указа. По словам президента, до появления документа социальные сети «могли делать все, что хотели».

«Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван внедрить новое регулирование на основе Раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», — заявил президент.

Раздел 230 вышеобозначенного закона дает социальным сетям широкие полномочия в сфере модерации контента на своих платформах. Кроме того, согласно ему, IT-компании не несут ответственность за комментарии и другой контент, который публикуют пользователи.

Если новый указ Трампа вступит в силу, то социальные сети потеряют свою неприкосновенность, если примут какие-либо меры, которые будут признаны дискриминационными в отношении юзеров.

Кроме того, в документе говорится, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США обязана контролировать соблюдение техкомпаниями запрета на участие в каких-либо «вводящих в заблуждение или нечестных практиках».

«Когда крупные, могущественные социальные медиа-компании цензурируют мнения, с которыми они не согласны, это дает им опасную власть. Они теряют свое значение в качестве пассивных форумов для общения и должны рассматриваться как создатели контента», — следует из указа президента.

В документе отдельно выделяется платформа Twitter, которая «теперь выборочно раздает предупреждающие метки некоторым публикациям в такой манере, которая объективно выражает политическую предвзятость».

Отмечается, что ранее ни один твит политиков на платформе не был отмечен подобным знаком, кроме сообщений Дональда Трампа.

Руководство компании Twitter назвало «реакционным и политизированным» указ президента США. Как следует из официального заявления, Раздел 230 Закона США об этике в сфере коммуникаций «защищает американские инновации и свободу выражения мнений». Отмечается, что попытки Трампа в одностороннем порядке установить новое регулирование угрожает свободе слова в интернете.

При этом президент Трамп уточнил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.

«Я мог бы закрыть ее, насколько я знаю», — сказал Трамп, добавив, что проконсультируется с юристами.

Несмотря на решимость Дональда Трампа, эксперты в сфере регулирования IT-сферы утверждают, что указ так и не вступит в силу. По их словам, Первая поправка Конституции США запрещает президенту закрывать социальные сети, если он не согласен с их политикой.

«Конституция так не работает. Первая поправка защищает Twitter от Трампа. Но она не защищает Трампа от Twitter», — заявил Business Insider директор некоммерческой организации TechFreedom Ашхен Казарян.

Кроме того, несколько юристов сообщили порталу, что некоторые части указа президента противоречат законодательству страны, а значит могут быть легко оспорены в суде.

Источник: Газета.ru