Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,8 млн человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 5 миллионов 813 тысяч 997 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 721 тысяча 750 человек, следом идут Бразилия – 438 тысяч 238, Россия – 379 тысяч 51, Великобритания – 270 тысяч 508, Испания – 237 тысяч 906, Италия – 231 тысяча 732.
Жертвами коронавируса в мире стали 360 тысяч 389 человек. В США умерли 101 тысяча 617 человек, Великобритании – 37 тысяч 919, Италии — 33 тысячи 142, Франции — 28 тысяч 665, Испании – 27 тысяч 119, Бразилии – 26 тысяч 754.
По Кыргызстану на утро 29 мая выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 1662, жертв COVID-19 — 16, выздоровевших 1 тысяча 88.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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