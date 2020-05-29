Германия вызвала российского посла поговорить про хакерство

Россия настаивает, что не имеет отношения к кибератакам.
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с делом о хакерских атаках на серверы Бундестага. В заявлении ведомства сказано, что официальный Берлин осуждает эти нападения и будет добиваться введения общеевропейских санкций против тех, кто причастен к взломам, сообщает «Евроньюс».
Россия настаивает, что не имеет отношения к кибератакам. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, немецкая сторона не представила доказательств причастности Москвы к этому нападению.
В результате взлома сети Бундестага в апреле-мае 2015 были украдены более 15 Гб информации. Для защиты данных, как сообщала немецкая пресса, электронные сервисы парламента пришлось временно отключить.
По подозрению в причастности к этому взлому в начале мая генпрокуратура Германии объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его называют членом хакерской группы Fancy Bear, которую связывают с российской разведкой. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда заявляла, что есть веские доказательства причастности Москвы к произошедшему, обвинив Россию в использовании стратегии гибридных войн, напоминает «Евроньюс».
Источник: newdaynews.ru
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