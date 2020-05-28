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В Казахстане число выздоровевших от коронавируса достигло 4827

На сегодняшний день в Казахстане от covid-19 вылечили 4827 пациентов.

В Казахстане из больниц сегодня выписаны еще 59 человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день в Казахстане от covid-19 вылечили 4827 пациентов.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1345;

- Нур-Султан – 1018;

- Атырауская область – 279;

- Западно-Казахстанская область – 269;

- Шымкент – 241;

- Кызылординская область – 233;

- Карагандинская область – 209;

- Туркестанская область – 189;

- Алматинская область – 180;

- Актюбинская область – 176;

- Жамбылская область – 173;

- Павлодарская область – 148;

- Мангистауская область – 115;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 60;

- Восточно-Казахстанская область – 51;

- Северо-Казахстанская область – 35.

Источник: centralasia.media

           

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