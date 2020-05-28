В Казахстане число выздоровевших от коронавируса достигло 4827

На сегодняшний день в Казахстане от covid-19 вылечили 4827 пациентов.
В Казахстане из больниц сегодня выписаны еще 59 человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
На сегодняшний день в Казахстане от covid-19 вылечили 4827 пациентов.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1345;
- Нур-Султан – 1018;
- Атырауская область – 279;
- Западно-Казахстанская область – 269;
- Шымкент – 241;
- Кызылординская область – 233;
- Карагандинская область – 209;
- Туркестанская область – 189;
- Алматинская область – 180;
- Актюбинская область – 176;
- Жамбылская область – 173;
- Павлодарская область – 148;
- Мангистауская область – 115;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 60;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 35.
Источник: centralasia.media
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