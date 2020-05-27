Добыча нефти США может упасть на 3-4 млн. баррелей из-за пандемии

Добыча нефти в США упадет на 3-4 млн. баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал комиссар железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон в интервью сайту ОПЕК.

По мнению комиссара, достигнутые в начале апреля договоренности по сокращению добычи нефти ОПЕК+ «стали большим шагом, который принес стабильность энергетическому рынку».

«Это первый раз, когда комиссар железнодорожной комиссии в один и тот же месяц говорил с министром энергетики России, генеральным секретарем ОПЕК и министром нефти Альберты», - отметил Ситтон.

В непростое для энергетической отрасли время нефтяные регуляторы должны предпринимать беспрецедентные шаги, считает комиссар. И, несмотря на то, что Техас отказался формально ограничивать добычу нефти, тот факт, что существующая проблема была затронута, является важным достижением, сказал Ситтон.

«То, что мы наблюдаем, - это интересное сочетание сотрудничества крупных производителей нефти, таких как Саудовская Аравия и Россия, а также довольно быстрая реакция рынка из-за пагубного ценообразования, которое мы видели, и, в конце концов, все это, вероятно, приведет к балансу», - заключил он.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн. б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн. б/с от базового уровня в 11 млн. б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн. б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн. б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Источник: Кабар