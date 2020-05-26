Тайланд намерен выпустить дешевую вакцину от коронавируса нового типа

Таиланд готовится выпустить дешевую вакцину от коронавируса нового типа.

Стана поставила перед собой цель сделать такой препарат, который по цене был бы доступен даже странам с очень низким уровнем жизни. Вакцина уже проходит испытание намакаках, а промышленный выпуск ее планируется наладить в 2021 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире насчитывается более 100 вакцин-кандидатов – все они находятся на разных стадиях разработки. Восемь вакцин уже проходят клинические испытания на людях.

Доктор Сучинда Малайвитджитнонд, директор Национального исследовательского центра приматов Таиланда, пояснила, что надеется на то, что вакцина «Сделано в Таиланде» будет дешевле, чем европейский или американский препарат.

Тайские ученые работают в сотрудничестве с университетом Пенсильвании в США, используя новую технологию, основанную на мРНК, типе генетического материала, который никогда ранее не использовался для создания вакцины.

Процесс включает в себя введение короткой последовательности вирусного генетического материала для запуска иммунного ответа путем производства белков, действующих против вируса.

Таиланд был первой страной за пределами Китая, обнаружившей инфекцию на своей территории в середине января, на сегодняшний день там зарегистрировано чуть более 3000 случаев и 57 случаев смерти.

Если испытания на макаках пройдут успешно, испытания на людях должны начаться в октябре.

Источник: newdaynews.ru