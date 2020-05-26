Родители заживо похоронили новорожденную дочь

В Индии мужчина нашел младенца, похороненного заживо.

В больнице, куда отвезли девочку, заявили, что она родилась накануне. Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат, сообщает The Indian Express. Выяснилось, что ребенок родился недоношенным, так как в больнице не было технической возможности ухаживать за младенцем, родителям посоветовали отвезти его в частную клинику.

Позже мать и отец рассказали, что по дороге в больницу дочь перестала подавать признаки жизни, поэтому семья решила ее похоронить.

Малышку нашел местный житель, он позвал на помощь соседей, вызвал скорую и полицейских. Несмотря на усилия врачей, спасенная девочка скончалась менее чем через сутки.

Источник: newdaynews.ru