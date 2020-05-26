В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 26 граждан. Всего 3215

В Узбекистане к концу дня, 25 мая, коронавирус выявлен еще у 26 граждан, сообщил Минздрав.

Вирус выявлен у 25 граждан, которые находились на карантине. 23 из них прибыли в Узбекистан из России. Двое были в контакте с зараженными в Ташкенте.

Еще один пациент является водителем дальнобойщиком. Он прибыл в Узбекистан из Казахстана. Общее число зафиксированных случаев достигло 3215.

Источник: centralasia.media