В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 26 граждан. Всего 3215

В Узбекистане к концу дня, 25 мая, коронавирус выявлен еще у 26 граждан, сообщил Минздрав.
Вирус выявлен у 25 граждан, которые находились на карантине. 23 из них прибыли в Узбекистан из России. Двое были в контакте с зараженными в Ташкенте.
Еще один пациент является водителем дальнобойщиком. Он прибыл в Узбекистан из Казахстана. Общее число зафиксированных случаев достигло 3215.
Источник: centralasia.media
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