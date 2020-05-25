Президент Черногории заявил, что в стране победили коронавирус

В Черногории на данный момент нет выявленных случаев коронавируса.

Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на Институт общественного здоровья страны.

«В настоящее время, через 68 дней после первого зарегистрированного случая, в Черногории нет COVID-19», — говорится в сообщении института.

Представитель института заявил «Радио Свобода», что в Черногории уже 19 дней не выявляют новые случаи коронавируса, но об окончании эпидемии можно будет заявить только при отсутствии новых случаев в течение 28 дней.

Черногория была последней европейской страной, где выявили коронавирус. О первых двух случаях COVID-19 правительство заявило 17 марта. Всего в стране зафиксировали 324 заразившихся, девять из них умерли, остальные выздоровели.

15 мая Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса. Однако в стране до сих пор регистрируют одиночные случаи инфекции.

Источник: reporter.kg