Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,4 млн человек

спышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 5 миллионов 411 тысяч 498 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 643 тысячи 499 человек, следом идут Бразилия – 363 тысячи 211, Россия – 344 тысячи 481, Великобритания – 260 тысяч 916, Испания – 235 тысяч 772, Италия – 229 тысяч 858.
Жертвами коронавируса в мире стали 345 тысяч 122 человека. В США умерли 97 тысяч 722 человека, Великобритании – 36 тысяч 875, Италии — 32 тысячи 785, Испании – 28 тысяч 752, Франции — 28 тысяч 370, Бразилии – 22 тысячи 666.
По Кыргызстану на утро 25 мая выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 1433, жертв COVID-19 — 16, выздоровевших 992.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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