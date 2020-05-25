Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

По последним данным, в США зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 98 тыс. американцев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал в своем Твиттере.
«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою годовую зарплату от 400 000 до 450 000 долларов обратно нашему правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на коронавирус. Это большая честь для меня», - написал президент.
По последним данным, в США зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 98 тыс. американцев.
Источник: centralasia.media
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