Глава Республики Тува заразился коронавирусом

«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте», передает ТАСС.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — сказал он. По словам главы российского региона, кроме него в больнице сейчас лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема и еще несколько чиновников.

«Зараза очень страшная», — добавил Кара-оол. Он рассказал, что коронавирус задевает многие стороны здоровья, болит голова, у кого-то из больных воспаление легких.

Кара-оол похвалил врачей за хорошую работу и отметил, что «рано или поздно» о его болезни все равно станет известно, однако он попробует исполнять свои обязанности дистанционно. «Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», — заверил он.

21 мая стало известно о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Как сообщает Lenta.ru, директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг эту информацию, заявив, что глава Чечни здоров. Затем появились данные о том, что у Кадырова поражено 70 процентов легких. Однако в пресс-службе главы Чечни до сих пор не дали официальных комментариев о состоянии его здоровья.

Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

Источник: reporter.kg