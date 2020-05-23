На утро 23 мая в Казахстане выявили 322 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом 23 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 4,2%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 83 (5,7%);
- город Алматы – 66 (3,3%);
- Карагандинская область – 42 (9,8%);
- город Шымкент – 34 (6,3%);
- Жамбылская область – 20 (8,7%);
- Алматинская область – 16 (6,1%);
- Атырауская область – 16 (1,9%);
- Туркестанская область – 15 (5,7%);
- Актюбинская область – 10 (4,1%);
- Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%);
- Акмолинская область – 3 (2,1%);
- Кызылординская область – 3 (1,1%);
- Костанайская область – 2 (1,8%);
- Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%);
- Павлодарская область – 1 (0,6%).
Всего на 23 мая в стране выявлено 7919 подтвержденных случаев, из них выздоровели 4096 пациентов, умерли 35 человек.
Источник: centralasia.media
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