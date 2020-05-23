В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, это был пассажирский лайнер Airbus A-320, выполнявший внутренний рейс из Лахора. На борту находилось, по разным сообщениям, от 90 до 112 человек. «Пакистанские авиалинии» подтвердили, что упавшее воздушное судно принадлежит им.
Сообщается также, что лайнер упал на жилые кварталы. Очевидцы катастрофы публикуют в Twitter видео, заснятые в городе: на них видны клубы черного дыма и пожар. Число погибших и пострадавших пока не называется.
Источник: РИА Новости
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