Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19.
Эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась в Китае, необходимо удвоить усилия по минимизации потерь от нее, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
"Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны. Мы должны удвоить наши усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить задачи по социально-экономическому развитию, поставленные на этот год", — отметил он.
Ли Кэцян добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной и самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой Китай столкнулся со времени основания КНР, отмечает РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Источник: РИА Новости
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