За ночь в Узбекистане выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего 3006

Из выявленных среди населения случаев 13 подтверждено в Самаркандской, 15 – Навоийской областях.
По состоянию на 10:00 часов 22 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3006 (+39), - сообщил Минздрав.
Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 6 – у граждан, прибывших из-за рубежа (все шестеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 28 – среди населения. Из выявленных среди населения случаев 13 подтверждено в Самаркандской, 15 – Навоийской областях.
Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.
В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2407 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 586 пациентов. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.
Источник: centralasia.media
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