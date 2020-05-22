СМИ: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

Первым о госпитализации лидера Чечни заявил телеграм-канал Baza.

Рамзан Кадыров, 43-летний глава Чечни, по сообщениям СМИ, госпитализирован с подозрением на коронавирус в одну из московских больниц. Информационное агентство «Интерфакс» сообщило о его госпитализации, ссылаясь на анонимный источник, подтвердивший, что Кадыров находится под наблюдением врачей. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Первым о госпитализации лидера Чечни заявил телеграм-канал Baza. Сообщалось, что Кадыров имел симптомы ОРВИ, но вскоре его самочувствие резко ухудшилось. Телеграм-канал указал, что у него обнаружили поражение легких с подозрением на COVID-19. Также сообщается, что Кадыров вылетел на частном самолете в Москву для получения лечения.

Российские СМИ обнаружили в данных радара Flightware самолет с бортовым номером, который ассоциируют с лидером Чечни, приземлившийся в этот же день в аэропорт Внуково.

По официальным данным, в Чечне зарегистрировано 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

21 мая власти Чечни сообщили, что в дни празднования Ид аль-Фитра (с 23 по 26 мая) все передвижения по республике будут запрещены, добавив, что за нарушения людей «будут наказывать по всей строгости закона». Передвижения разрешены только экстренным службам.

Источник: Азаттык