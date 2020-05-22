Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения, передает ТАСС.

«Мы с Россией развили очень хорошие отношения. Как вы знаете, мы работали вместе над проблемой (уровней добычи) нефти. Я думаю, у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора (по открытому небу), — сказал Трамп в четверг журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Детройт. — Поскольку они не соблюдали, мы выходим (из договора). В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение».

По его словам, США являются участником многих соглашений в мире. «Когда мы сталкиваемся с такими вещами, мы также выходим (из соглашений)», — добавил глава американской администрации.

«У нас есть договор, но другая сторона его не соблюдает. Есть много случаев с (другими) договорами, когда мы также выходим, — продолжил Трамп. — Происходит то, что мы выходим из договора. Но можем вернуться и заключить договоренность».

«У нас очень хорошие отношения с Россией, посмотрите на то, что произошло в сфере нефти», — добавил президент. По его словам, договоренности с участием России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти позволили сохранить миллионы рабочих мест в энергетическом секторе США. «Нефть сейчас укрепляется», — отметил глава Белого дома.

«Наши отношения с Россией развиваются прекрасно. <…> Они сотрудничают с нами последние месяцы, мы работаем над (Договором по) открытому небу, — заявил президент. — Когда у вас есть соглашение, а другая сторона его не соблюдает, вы его также не соблюдаете. Но я думаю, что мы работаем над чем-то позитивным».

Реакция со стороны России

США в четверг заявили о решении выйти из ДОН. В связи с этим директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

«Если вы посмотрите на соглашения в области контроля над вооружениями, то мы, возможно, придем к договоренности с Россией. Китай может быть включен в соглашение, посмотрим», — сказал он.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства.

По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва вскоре ответила зеркально.

Источник: ТАСС