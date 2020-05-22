Китай планирует принять новый закон о биобезопасности

Власти КНР намерены принять новый закон о биобезопасности до конца текущего года.

Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, передает ТАСС.

"В течение этого года мы планируем рассмотреть и утвердить проект нового закона о биобезопасности", - цитирует Чжан Есуя портал "Хуньцюван".

По его словам, "для улучшения и укрепления гарантийной системы закона об общественном здравоохранении в этом и следующем году ВСНП планирует утвердить 17 поправок в законодательство".

Источник: Кабар