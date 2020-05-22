Китай планирует принять новый закон о биобезопасности

Власти КНР намерены принять новый закон о биобезопасности до конца текущего года.
Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, передает ТАСС.
"В течение этого года мы планируем рассмотреть и утвердить проект нового закона о биобезопасности", - цитирует Чжан Есуя портал "Хуньцюван".
По его словам, "для улучшения и укрепления гарантийной системы закона об общественном здравоохранении в этом и следующем году ВСНП планирует утвердить 17 поправок в законодательство".
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!